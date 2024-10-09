في تقرير إسرائيلي خطير.. مجاهدو حماس يُرمّمون أنفاقاً مُدمرة شمال قطاع غزة، و”يقاتلون وكأنهم في أول يوم من الحرب”

9 أكتوبر، 2024

كشفت وكالة i24 الإسرائيلية أن قوات الجيش في مخيم جباليا أكدت أن الأنفاق التي أُعلن تدميرها قبل أكثر من ستة أشهر، قد عادت إلى العمل الآن ويستخدمها مقاتلو “حماس” بنشاط.

وأضافت: “عناصر حماس يقاتلون كما قاتلوا في بداية الحرب، من حيث عددهم وأسلحتهم وشجاعتهم وجرأتهم في الوصول إلى قواتنا، ومستوى قتالهم يتزايد ولا ينقص”.

وتابعت الوكالة نقلا عن جنود الجيش العاملين في جباليا: “مقاتلو حماس كانوا منظمين جيدا ومستعدين لدخولنا، وقاموا بتركيب كاميرات مراقبة وفخخوا المنازل وأغلقوا الأبواب. إنهم يقاتلون كما لو أنهم في بداية الحرب في كمية ومستوى الأسلحة والرغبة في القتال، من يقرر التراجع منهم يغادر دون مشاكل وتحت الحماية”.

وقد وجه الجيش الإسرائيلي، يوم امس الاول الاثنين، تحذيرا إلى السكان في منطقة بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا بإخلائها والتوجه نحو المنطقة “الإنسانية المستحدثة” في المواصي.

وكرر الجيش الإسرائيلي، يوم امسالثلاثاء، دعوته إلى سكان مدينة جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون بإخلاء منازلهم فورا، محذرا من أن القوات ستقصف تلك المنطقة بقوة جوا وبرا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ليل السبت، بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى معلومات تشير إلى “محاولات حركة حماس ترميم بنيتها العسكرية”، وفق تعبيره.

المصدر: RT

9 أكتوبر، 2024

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