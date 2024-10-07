استشهاد الشيخ زياد أبو هليل بعد اعتداء قوات العدو عليه، أثناء اقتحام منزله في دورا / الخليل

7 أكتوبر، 2024

الخليل 7-10-2024 وفا- أعلنت مصادر أمنية عن استشهاد الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً) بعد تعرضه لاعتداء عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في ساعات فحر اليوم الاثنين، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

وبحسب المصادر، فقد تم نقل الشيخ أبو هليل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.

والشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال، وقد تعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، وقد أثار خبر استشهاده حالة من الغضب بين الأهالي.

7 أكتوبر، 2024

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