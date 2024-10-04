مصدر مقرب من “حزب الله” يعلن ان حسن نصر الله قد دُفن “مؤقتا كوديعة” في مكان “سري”

4 أكتوبر، 2024

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرّب من حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قوله إن الأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي اغتيل في غارات اسرائيلية قبل أسبوع، دُفن مؤقتا في مكان سري بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة “التهديدات الإسرائيلية”.

وأضاف المصدر – الذي طلب عدم كشف هويته: “دُفن نصرالله بشكل مؤقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري”، معللا ذلك بأنه “خشية من تهديدات اسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه”.

هذا وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بانطلاق مراسم تأبين نصرالله ومن اغتيلوا معه، وبينهم نائب قائد فيلق القدس عباس نيلفروشان، في مصلى الإمام الخميني.

4 أكتوبر، 2024

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