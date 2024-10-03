أهدوه للشهيد حسن نصر الله.. تدمير عدد من دبابات وجرافات العدو في كمين مثير نصبنه كتائب القسام شرق خانيونس/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، مساء اليوم الخميس، مشاهد مثيرة لكمين مركب نفذته ضد قوات الاحتلال، في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس، تمكنت خلاله من تدمير عدد من الدبابات والجرافات وحفار عسكري خلال البحث عن أنفاق.

وتظهر اللقطات، رصد القسام، لتمركزات الاحتلال بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، فيما وجه أحد المقاتلين من داخل نفق رسالة، قال فيها إن الكمين إهداء “إلى الشهيد بإذن الله السيد حسن نصر الله، الذي بعد الاغتيال الجبان الذي نفذه الاحتلال بحقه وإهداء إلى كافة شهداء لبنان وفلسطين”.

وقد خرج مقاتلو القسام، لمهاجمة حفار هندسي للاحتلال، من داخل أحد الأنفاق، وقاموا بضربه بواسطة قذيفة الياسين، فيما تلاحقت المشاهد خلال استهداف دبابات وجرافات الاحتلال، وكان بجانب بعضها جنود للاحتلال.

ورغم إطلاق الرصاص على المقاتلين بصورة مباشرة من الدبابات، إلا أن أحد المقاتلين استهدف دبابة وأصابها بصورة مباشرة قبل الانسحاب من المكان.

كما فجرت كتائب القسام، حقل ألغام، أعده مسبقا لآليات الاحتلال، في المنطقة، فيما أظهرت مشاهد تصاعدة ألسنة اللهب من إحدى الآليات وسحب جرافات لدبابة ميركافا مدمرة نتيجة استهدافها.

وفي التفاصيل، بثت كتائب القسام مشاهد لكمين مركب نفذته الكتائب القسام ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام إن عناصرها نفذت الكمين المركب على بُعد أقل من كيلومتر من الخط الفاصل مع إسرائيل في منطقة الفخاري شرقي خان يونس.

وأظهرت المشاهد اشتعال النيران بآليات إسرائيلية من أنواع مختلفة وسيطرة مقاتلي القسام على معدات عسكرية في الكمين الذي حمل اسم “تجديد العهد والبيعة”.

وقالت القسام إن الكمين نفذ على 3 مراحل، وعرفت مرحلته الأولى استهداف آلية هندسية ودبابة “ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع “دي 9”.

وتضمنت المرحلة الثانية استهداف دبابة “ميركافا” وناقلتي جند وجرافتين من نوع “دي 9” وتفجير حقل ألغام في قوة هندسية، في حين استهدفت دبابة “ميركافا 4” وجرافتين عسكريتين من طراز “دي 9” بالمرحلة الثالثة.

وقال أحد عناصر القسام الميدانيين إن الكمين جاء “ثأرا لدماء الشهداء ولكل من وقف مع غزة”، وخص بالذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.