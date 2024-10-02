خامنئي: دول منطقتنا تستطيع إدارتها بسلام، لأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية هي أساس المشكلات في هذه المنطقة

المصدر: الميادين نت

أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية تمثّل أساس المشكلات والتوترات والعداء في المنطقة، مضيفاً “يتحدّثون زيفاً عن السلام والاستقرار في المنطقة”.

وقال السيد خامنئي، خلال لقائه مجموعة من النخب والمواهب العلمية المتفوّقة، في حسينية الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران، إنّه “إذا تخلّصنا من مكائد هذه الدول في المنطقة، فستنتهي الحروب والصراعات في المنطقة بشكلٍ نهائي”.

وأكّد السيد خامنئي أنّ “دول المنطقة قادرة على إدارتها بسلام، والعيش باستقرار وازدهار”، آملاً أن “يتمكّن الشعب الإيراني بالتعاون مع بقية شعوب المنطقة من التصدّي لشرّ الأعداء”.

وبشأن شهادة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في تغريدةٍ نشرها في موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي “نحن في حالة حداد هذه الأيّام، وأنا شخصياً ينتابني حزنٌ عميق حقاً، ففقدان السيد نصر الله ليس أمراً سهلاً”، مردفاً أنّ “فقدان السيد نصر الله جعلنا في حالة حداد مؤلمة”.

نحن في حالة حداد هذه الأيّام، وأنا شخصيًّا ينتابني حزنٌ عميق حقًّا، فالحادث الذي وقع لم يكن حادثًا هيّنًا. إنّ فقدان السيّد حسن نصرالله ليس حادثًا هيّنًا، وقد جَعَلَنا بالفعل في حالة حداد مؤلمة.

واليوم، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، بأن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد بشكلٍ أقسى على “إسرائيل” في حال اعتدائها على إيران، ويؤكد مواصلة بلاده سياسة دعم المقاومة.