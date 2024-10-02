الحرس الثوري الإيراني ينشر اليوم فيديو للحظة تاريخية بإعطاء الأمر بإطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، أمس الثلاثاء/ شاهدوا

2 أكتوبر، 2024

نشر “الحرس الثوري الإيراني”، اليوم الاربعاء، تسجيل فيديو للحظة إعطاء الأمر بإطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو قائد الحرس حسين سلامي، وإلى جانبه، أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية والفضاء في “الحرس الثوري”، ومحمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وخلال الفيديو يقوم سلامي بإعطاء الأمر بإطلاق مئات الصواريخ البالستية على إسرائيل.

وقال “الحرس”، في بيان، إنه شن الضربات على أهداف عسكرية، محذراً من “هجمات ماحقة ومدمرة” إذا ردت إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن هذا الهجوم جاء رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، والأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله.

2 أكتوبر، 2024

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