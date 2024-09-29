الوطن العربي بعد طوفان الأقصى: الواقع والتحولات الجديدة.. محاضرة في المنتدى العربي

29 سبتمبر، 2024

وجه المنتــدى العربـي الدعـــوة الى أعضاء المنتـدى وأصدقائهم، للاستمــاع إلـى المحاضرة التي سيلقيها

الاستاذ حمدين صباحي

الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، بعنــوان..،

“الوطن العربي بعد طوفان الأقصى: الواقع والتحولات الجديدة“

وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2/10/2024، في مقر المنتدى بعمان.

دوار الداخلية بجانب وزارة التنمية الاجتماعية – شارع درويش المقدادي – عمارة (8)

والدعــــــــــــــــوة عامـــــــــــــــــــه

29 سبتمبر، 2024

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