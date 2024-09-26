وزارة الدفاع الإماراتية تزعم ان الجنود الأربعة قتلوا نتيجة انفجار ذخائر داخل أحد المعسكرات

زعم وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، مطر سالم الظاهري أن مقتل الجنود الإماراتيين الأربعة أمس الأربعاء جاء بسبب انفجار ذخائر.

وقال الظاهري في تصريح: “نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة”.

وقدم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الخميس، واجب العزاء إلى أسر “شهداء الوطن”.

وأكد الظاهري أن “زملاء الشهداء المصابين يتلقون حاليا أفضل خدمات الرعاية الصحية بالدولة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة”.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن مراسم الجنازة العسكرية للجنود الاربعة جرت في مستشفى زايد العسكري في أبو ظبي وهم العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، والجندي عبد العزيز سعيد سبت الطنيجي والجندي ناصر محمد يوسف البلوشي.

وحضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر القتلى وذويهم.

المصدر: وكالات