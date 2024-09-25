سلطات الإمارات تتكتم على أسباب “حادث” خطير داخل الدولة، اسفر عن مقتل 4 عسكريين واصابة 9 آخرين بجروح

25 سبتمبر، 2024

الحرة – دبي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء “حادث” لم تتضح معالمه.

وقالت وزارة الدفاع إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح، مساء امس الثلاثاء “إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة”.

ولم توضح الوزارة طبيعة الحادث الذي حصل، وما إذا كان خلال تدريبات أو مناورات عسكرية.

وأفادت الوزارة بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وأعرب مسؤولوها عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، وتقدموا بـ”خالص العزاء والمواساة” إلى أسر الضحايا.

25 سبتمبر، 2024

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