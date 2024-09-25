استشهاد الشاب يحيى عوض برصاص قوات العدو خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل

الخليل – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد الشاب يحيى عوض، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، حيث أصيب الشاب عوض بجروح خطيرة في الصدر والآخرون بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر، وجرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي، وأعلن الأطباء في وقت لاحق عن استشهاد عوض متأثرا بإصابته الحرجة.

وأعلنت الفصائل الإضراب شامل في مخيم الفوار اليوم الأربعاء، تنديدا باستشهاد عوض وهو متزوج ولديه طفلة عمرها لم يتجاوز العام وزوجته حامل بطفلة أخرى وهو موظف في بلدية الخليل.

وباستشهاد الشاب عوض، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 717 شهيدا، بينهم 160 طفلاً.