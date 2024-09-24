وزير الخارجية الإيراني ينفي بشدة مزاعم منسوبة للرئيس بزشكيان باستعداد إيران لخفض التوتر مع الكيان الصهيوني

نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس مسعود بزشكيان بأن إيران مستعدة لخفض التوتر مع الكيان الصهيوني، وقال إن الرئيس بزشكيان لم يدل بمثل هذا التصريح قط.

وأضاف: خلافا لما تردد صباح اليوم بتوقيت نيويورك، فإن بزشكيان، وفي لقاء مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الأميركية، أدان بشدة جرائم الكيان الصهيوني في غزة وادان عدوان هذا الكيان على لبنان، وأكد أن هذه الجرائم لا تتطابق مع أي من المعايير الإنسانية والدولية ويجب أن تتوقف.

وكان قد زعم موقع “بلومبيرج” نقلا عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في عنوانه الرئيسي “أنه مستعد لخفض التوتر مع إسرائيل”.

وأضاف عراقجي في هذا الصدد،: كما أعلن الرئيس بزشكيان بوضوح أن هذه الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال الشهيد هنية في طهران، لن تمر دون رد، وأن هذا الرد سيتم تنفيذه في الوقت المناسب.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي: من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون غير مبالية بالعدوان الأخير للكيان الصهيوني على لبنان، وستدافع عن لبنان وتدعمه بطريقة شاملة.