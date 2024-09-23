استشهاد الشاب أسامة نجم برصاص العدو، بدعوى محاولة طعن جندي بقاعدة عسكرية صهيونية والسيطرة على سلاحه

استشهد الشاب أسامة غسان نجم من بلدة الرينة قضاء الناصرة، اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية، حيث كان يعمل هناك، وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.

وبحسب بيان مقتصب صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه استمرارا للمعلومات الأولية، حاول عامل مقاول في قاعدة لاخيش الجوية تنفيذ هجوم طعن، وتم “تحييد” المشتبه به من خلال حارس الأمن بالقاعدة العسكرية، ولم تقع إصابات بصفوف الجنود.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطيني كان يعمل داخل قاعدة لاخيش العسكرية، وهي قاعدة تدريب بالقرب من بيت جبرين، حاول مهاجمة جندي في القاعدة، حيث تم “تحييده” بإطلاق النار تجاهه وقتله.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الشاب قد حاول السيطرة على سلاح الجندي، وإطلاق النار تجاه الجنود بالمكان