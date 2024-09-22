صدق او لا تصدق.. مرشح ماركسي يفوز بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا !!

الحرة / وكالات – واشنطن

فاز النائب الماركسي، أنورا كومارا ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا، وفقا للبيانات التي أصدرتها لجنة الانتخابات اليوم الأحد، حيث رفض الناخبون الحرس السياسي القديم الذي اتُهم على نطاق واسع بدفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو الخراب الاقتصادي.

وبعد انتهاء فرز الأصوات، حصد المرشح الماركسي ديساناياكي 42,3% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.

وحل زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا في المركز الثاني بحصوله على 32,76 بالمئة من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاما) في المركز الثالث بحصوله على 17,27 بالمئة.

وأظهرت بيانات مفوضية الانتخابات أن ديساناياكي حصل على 5 ملايين و740 ألف و179 صوتا، يليه بريماداسا بـ4 ملايين و530 ألف و902 صوتا.

وكانت الانتخابات التي عقدت يوم امس السبت حاسمة حيث تسعى البلاد إلى التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والاضطرابات السياسية الناتجة عنها.

وقال ديساناياكي في منشور على إكس: “هذا الإنجاز ليس نتيجة عمل شخصي، بل هو نتيجة جهد جماعي لمئات الآلاف منكم. لقد أوصلنا التزامكم إلى هذا الحد، ولهذا، أنا ممتن للغاية. هذا النصر ملك لنا جميعًا”.

ويقود ديساناياكي، 55 عامًا، التحالف اليساري “قوة الشعب الوطني”، وهو مظلة لمجموعات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الدين البوذيين والطلاب.

وكانت الانتخابات بمثابة استفتاء افتراضي على قيادة الرئيس ويكرمسينغه للتعافي الهش، بما في ذلك إعادة هيكلة ديون سريلانكا بموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، بعد تخلفها عن السداد في عام 2022.

قال ديساناياكي إنه سيعيد التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لجعل تدابير التقشف أكثر احتمالًا.

وكانت قد أعلنت الحكومة، الخميس االماضي، أنها تجاوزت العقبة الأخيرة في إعادة هيكلة الديون من خلال التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الخاصة.

في وقت تخلفها عن السداد، بلغ إجمالي ديون سريلانكا المحلية والأجنبية 83 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها أعادت هيكلة أكثر من 17 مليار دولار الآن.

وعلى الرغم من التحسن الكبير في الأرقام الاقتصادية الرئيسية، فإن السريلانكيين يعانون من الضرائب المرتفعة وتكاليف المعيشة.

ونتجت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا إلى حد كبير عن الاقتراض المفرط على مشروعات لم تدر إيرادات. وقد ساهم تأثير جائحة كوفيد-19 وإصرار الحكومة على استخدام الاحتياطيات الأجنبية النادرة لدعم العملة، الروبية، في السقوط الحر للاقتصاد.