المنطقة العسكرية جنوب الأردن تحبط ، اليوم الاحد، محاولتي تهريب بواسطة طائرتين مسيرتين

22 سبتمبر، 2024

عمان 22 أيلول (بترا)- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الأحد، محاولتي تهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة طائرتين مسيّرتين.

وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرات المسيّرة وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وتبين أنهما تحملان مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب كافة وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

22 سبتمبر، 2024

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