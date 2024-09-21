كتائب القسام تنشر مشاهد لاستيلائها على آلية عسكرية فخخها العدو، وطائرات مسيرة بعضها مذخر شرقي رفح/ شاهدوا

21 سبتمبر، 2024

نشرت كتائب القسام، اليوم السبت، تسجيلا يظهر تمكنها من الاستيلاء على آلية عسكرية مفخخة للاحتلال، وطائرات مسيرة بعضها مذخر، في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

ويظهر في التسجيل مقاتل من “القسام” وهو يقوم بتفكيك المواد المتفجرة من الآلية التي عادة ما يتركها الاحتلال في مناطق محددة ليعاود تفجيرها بعناصر المقاومة.

وقال المقاتل في رسالة له وهو يقف بجوار الآلية المفخخة: “قاتلونا بجنودكم وستغرقون في رمال رفح”. مضيفا أن “جنودهم خايفين ييجو عنا، والله لنشرب من دمهم”.

ويظهر في التسجيل ايضا عدد من الطائرات المسيرة، بينها واحدة مذخّرة من نوع “كواد كابتر”، والتي دأب الاحتلال على استخدامها في عمليات إطلاق النار صوب المدنيين العزل في شتى مناطق القطاع.

وفي بيان نشرته لاحقا، قالت “القسام”، إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام ، اليوم السبت، قتل جنود إسرائيليين في رفح، في حين ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينيا في قطاع غزة.

وقالت القسام -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أن مقاتليها استهدفوا منزلين كان بداخلهما عدد من جنود للاحتلال بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات وأوقعوهم قتلى وجرحى شرق حي التنور في رفح جنوب القطاع.

وأكد البيان أن المقاتلين رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى.

21 سبتمبر، 2024

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