قبيلة الحويطات تشكر كل من وقف لجانبها باستشهاد ابنها ماهر الجازي، وتعتذر عن قبول اية تبرعات مالية لاسرة الشهيد

معان – قدم ذوو الشهيد ماهر ذياب الجازي شكرهم للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ووزارة الخارجية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية على وقفتهم معهم إثر استشهاد ابنهم، منفذ عملية معبر الكرامة.

وفي بيان مشترك باسم ذوي الشهيد الجازي خاصة وقبيلة الحويطات، قدّموا اعتذارهم لكل من تسببت له العملية في تأخير أو إلغاء لمعاملة.

كما شمل البيان الاعتذار عن قبول أي تبرع أو دعم مادي لعائلة الشهيد ماهر، والنفي المطلق لأن يكون هناك أي حساب بنكي أو محفظة الكترونية لقبول الدعم.

وفيما يلي نص البيان: