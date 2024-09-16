استشهاد المقاوم سيف أبو دوّاس، أحد قادة الكتيبة بطوباس متأثرًا بجراحه في طوباس

طوباس – استشهد المقاوم سيف مثقال أبو دواس، فجر اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي استهدف مركبته الأسبوع الماضي في طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد أبو دوّاس هو أحد قادة كتيبة طوباس ومطارد للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه أصيب بجراح خطيرة جراء استهداف مركبته قبل أيام.

وكان دواس أصيب، قد أصيب في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، جراء قصف الاحتلال مركبة في طوباس، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فيما استشهد خمسة شبان جراء القصف، وهم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، من مدينة طوباس، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما) من الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، صباح اليوم، الإضراب العام والشامل حدادا على روح الشهيد “أبو دواس” الذي استشهد متأثرا بجراحه نتيجة قصف الاحتلال لمركبة قبل أيام.

وشهدت محافظة طوباس خلال الأسابيع والشهور الأخيرة عدة عمليات اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاومين عبر قصف مركباتهم أو بإطلاق النار المباشر اتجاههم.