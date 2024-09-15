خلفاً لجعفر حسان.. إرادة ملكية بتعيين علاء البطاينة مديرا لمكتب جلالة الملك

عمان 15 أيلول (بترا)– صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي المهندس علاء عارف البطاينة، مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 2024/9/15.

ولد البطاينة في عمّان عام 1969، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وماجستير في نظم المعلومات الإدارية من جامعة جورج واشنطن.

وعمل في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لسنوات عدة، وعاد إلى الأردن للعمل في القطاع الخاص.

شغل البطاينة منصب الأمين العام لوزارة النقل من عام 2000 إلى عام 2005.

ومنصب المدير العام للجمارك الأردنية من 2005 إلى 2007.

وعيّن وزيرا للنقل من 2007 إلى 2012

وتسلم حقيبة الأشغال العامة عام 2009

وعين وزيرا للطاقة عام 2012 حتى 2013

حصل البطاينة على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى عام 2006