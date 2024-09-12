للحد من انتشار التدخين.. الحكومة ترفع أسعار السجائر والمعسل والتدخين الإلكتروني

صدر في الجريدة الرسمية، مساء اليوم الخميس، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة، والذي يتعلق بضريبة الدخان والمركبات.

ويوضح النظام تفاصيل الرفع المتعلق بالدخان سواء التقليدي أو الإلكتروني.

وقال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين إن سعر “باكيت” الدخان سيزيد 10 قروش.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي اليوم، أن المعسل ستزيد الضريبة 100% على كمية 100 غرام.

ولفت إلى أنه سيكون هنالك رفع على منتجات التدخين الأخرى، لإقناع المواطن بالابتعاد عن التدخين.

وقد أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.

ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.