مديرية الأمن العام تعلن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المغادرين والقادمين والشحن اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر

9 سبتمبر، 2024

عمان 9 أيلول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام انه تم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لهذا اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأهابت المديرية بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد، عن إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزالا يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه تم الإفراج عن جميع السائقين الذين تم التحقيق معهم، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل القضية وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة كانت عملاً فردياً.

وعاد نحو 106 شاحنات إلى المملكة بعد الإفراج عن سائقيها، وذلك بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر.

9 سبتمبر، 2024

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