مصرع 3 إسرائيليين بعملية اطلاق نار عند جسر الملك حسين نفذها، اليوم الاحد، الشهيد الأردني البطل ماهر الجازي / فيديو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية ، ظهر اليوم الاحد ، عن اسم منفذ عملية معبر الكرامة الحدودي بين الاردن والاراضي المحتلة والتي أودت بـ 3 قتلى اسرائليين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، ان المنفذ أردني الجنسية واسمه ماهر الجازي ويبلغ من العمر 39 عاما.

والجازي، وفق البيانات التي نشرتها الهيئة من مواليد عام 1985 في بلدة أذرح بمحافظة معان جنوبي الأردن.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الاردنية، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

كما أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وقد أهابت مديرية الأمن العام، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

يأتي ذلك بعدما لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم، صباح اليوم الاحد، في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الاسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية إن الاسعاف الإسرائيلي وصل لمكان الحادث ويقوم بتقديم العلاج الطبي للمصابين.

وأضافت أنه تم تحييد مطلق النار.

وقد أشار موقع واللا العبري أنه تم إرسال طائرتين مروحيتين إلى المنطقة في محاولة لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، الى انهم وصلوا بحالة وفاة.

وقالت القناة السابعة العبرية، أن التحقيقيات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية هو سائق شحن أردني وصل باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، وقام بوضع سلاح (مسدس) داخل الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.

وفي التفاصيل، قُتل 3 إسرائيليين ، اليوم الأحد، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند معبر بين الضفة الغربية والأردن، فيما تم تحييد منفذ العملية (استشهاده).

وقد وقعت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية.

وأفاد شهود العيان بأن عملية إطلاق النار جرت في قسم نقل البضائع في المعبر.

ووفق صحيفة معاريف؛ فإن القتلى الثلاثة هم من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية.

وكشفت نجمة داوود الحمراء أنه تم تحييد المهاجم وإسعاف المصابين في موقع الحادث.

وأشار شهود عيان الى إطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار وإصابته وتركه ينزف قبل تأكيد استشهاده.

كما ذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت معبر الكرامة وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتجهين إلى الأردن.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق الشاحنة جاء من الأردن وكان بحوزته سلاح وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين.

وكشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل أكثر عن الهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي قرب الحدود الأردنية، وأودى بحياة 3 إسرائيليين فضلا عن منفذ العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي: “اقترب إرهابي من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر”.

وأضاف: “قوات الأمن قتلت الإرهابي، وأعلن عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة للهجوم”.

وتشهد الضفة الغربية فصولا من التصعيد حيث يشن مستوطنون هجمات على مناطق الفلسطينيين فيما أعلنت إسرائيل منذ أيام شن عملية عسكرية تعد الأوسع منذ عملية “السور الواقي” في 2002، وتقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس، حيث تنشط مروحيات ومقاتلات وقوات كبيرة.

