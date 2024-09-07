كتائب القسام تتوجه برسالة مصورة إلى الشارع الإسرائيلي بعنوان “إفراج بصفقة.. قتل بقصف.. الأمر بيد نتنياهو”/ شاهدوا

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع مصور يتحدث عن الرسالة القادمة لمصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وعنونت “القسام” مقطعها المصور: “الرسالة القادمة!! إفراج بصفقة؟ أم قتل بقصف!”، وعرضت عددا من أسرى الاحتلال الذين قتلوا في قصف صهيوني منذ بداية الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وتطرقت للحالة الأولى التي أعلنتها في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2023، وقالت في وقتها: “تعلن كتائب القسام عن مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسباني (19 عاما)، من موديعين بطاقة رقم 214179293 في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة”.

وعرضت كتائب القسام أيضا مقتل الأسير آريه زالمن زدمانوفتش بطاقة رقم 0010185791 بسبب نوبات الهلع، جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه وذلك بتاريخ 17 نوفمبر الماضي.

وذكّرت بإفشال محاولة قوة صهيونية للوصول إلى الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاما بطاقة رقم 207775032، والتي أدت لمقتله وعدد من القوة المهاجمة بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وطوال مدة الفيديو كانت هناك صورة ظاهرة على جدار لما بدا أنها عائلة من رجل وامرأة وطفلين لم تشر إليهم الرسالة، وإلى جانب الجدار كان هناك مجسم للشمعدان الذي يمثل رمزا دينيا إسرائيليا.

وختمت القسام رسالتها بجملة كتبت باللغتين العربية والعبرية قالت فيها “إفراج بصفقة.. قتل بقصف.. الأمر بيد نتنياهو”.

وخلال الأيام الماضية نشرت القسام العديد من التسجيلات المصورة التي وجهها أسرى إسرائيليون قبل مقتلهم بقصف الاحتلال وحمّلوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة حربه المسؤولية عن أسرهم وحياتهم.

واتهم عدد من الأسرى في رسائلهم نتنياهو بمحاولة قتلهم كل يوم من خلال القصف والحصار الذي جعلهم يعيشون ظروفا صعبة لا طعام فيها ولا شراب ولا حتى فرصة للنوم.