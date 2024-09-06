طرد بن غفير من شاطئ تل أبيب بعد نعته بـ”القاتل”، واعتقال امرأة رشقته بالرمل/ فيديو

اعتقلت شرطة الاحتلال في تل أبيب، امرأة رشقت وزير ما يعرف بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال تواجده مع عائلته على شاطئ تل أبيب، اليوم الجمعة.

كما طرد عدد من الأشخاص المتواجدين على الشاطئ، بن غفير، خلال جولة له في المكان، وصرخ العديد منهم بوجهه، بأنه مسؤول عن مقتل الأسرى في قطاع غزة.

وصرخ أحد المحتجين خلال وجود بن غفير على شاطئ تل أبيب: “أنت قاتل، بسببك يموت المختطفون في غزة.. أنت قاتل يا بن غفير”.

من جانبه قام بن غفير باستفزاز معارضيه عبر الرد على كلامهم وعباراتهم، والسخرية من هتافاتهم، في حين قام حراسه بمنع الاقتراب منه ودفع من قاموا بالصراخ في وجهه.

הזעקת רוצח בחוף בננה ביץ pic.twitter.com/xVDNAPabKJ — Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) September 6, 2024

הים שייך רק לשמאלנים השר בן גביר הותקף היום

בחוף הים בתל אביב.

אישה זרקה עליו חול נעצרה.

גבר צעק עליו "לך מפה". והכל לעיני ילדיו. pic.twitter.com/zkEyTvyG67 — avishai matia (@avishai_matia) September 6, 2024