طرد بن غفير من شاطئ تل أبيب بعد نعته بـ”القاتل”، واعتقال امرأة رشقته بالرمل/ فيديو

6 سبتمبر، 2024

اعتقلت شرطة الاحتلال في تل أبيب، امرأة رشقت وزير ما يعرف بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال تواجده مع عائلته على شاطئ تل أبيب، اليوم الجمعة.

كما طرد عدد من الأشخاص المتواجدين على الشاطئ، بن غفير، خلال جولة له في المكان، وصرخ العديد منهم بوجهه، بأنه مسؤول عن مقتل الأسرى في قطاع غزة.

وصرخ أحد المحتجين خلال وجود بن غفير على شاطئ تل أبيب: “أنت قاتل، بسببك يموت المختطفون في غزة.. أنت قاتل يا بن غفير”.

من جانبه قام بن غفير باستفزاز معارضيه عبر الرد على كلامهم وعباراتهم، والسخرية من هتافاتهم، في حين قام حراسه بمنع الاقتراب منه ودفع من قاموا بالصراخ في وجهه.

6 سبتمبر، 2024

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