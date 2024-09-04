وسائل إعلام العدو تعلن، اليوم الأربعاء، مقتل جندي صهيوني وإصابة 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين

4 سبتمبر، 2024

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي، صباح اليوم، بأن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين.

وأضاف موقع “والا” أنه “حتى الآن، قُتل نحو 30 فلسطينيا في إطار القتال في المنطقة، وتم اعتقال نحو 30 آخرين.

وأوضح أنه خلال القتال، قُتل مقاتل من الكتيبة 906 وأصيب 5 آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط.

وفي وقت سابق، قال الموقع نفسه إن الجيش الإسرائيلي قرر الاستمرار في عملية جنين لوجود معلومات استخباراتية عما وصفه بـ”نشاط إرهابي”.

من ناحية ثانية، قالت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في الجيش إن أي توسعة للعملية العسكرية في غزة سيعرّض حياة الرهائن للخطر.

4 سبتمبر، 2024

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