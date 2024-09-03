سرايا القدس وكتائب القسام تقنصان جندياً صهيونياً بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة/ فيديو

3 سبتمبر، 2024

بثت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها من قنص مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- جنديين إسرائيليين في محور التقدم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقد تضمنت المشاهد قنص الجندي الأول الذي تحصن في بناية مقابلة لمكان وجود مقاتلي سرايا القدس وكتائب القسام، ثم قنص الجندي الثاني في المكان نفسه.

وجاء في الفيديو الذي عرضته سرايا القدس أنه تم قنص جندي واحد.

وكانت كتائب القسام نشرت مشاهد قالت إنها لتمكن أحد مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي تحصن في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، مستخدمة وسائل القنص والعبوات وغيرها، مما أدى إلى تعثر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق غزة.

3 سبتمبر، 2024

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