كتائب القسام تنشر رسالة “أوري دانينو” ثاني أسير قبل مقتله موجهة لنتنياهو: أنت تحاول قتل المحتجزين كل يوم/ شاهدوا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا للأسير القتيل، أوري دانينو، صوره قبل أن يلقى حتفه في الأسر إلى جانب خمسة آخرين عثر عليهم جيش الاحتلال في وقت سابق

وقال الأسير الإسرائيلي أوري دانينو -الذي انتشلت قوات الاحتلال جثته مؤخرا من غزة– إن حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب المصغر فشلوا في حماية المواطنين يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإنهم يحاولون قتلهم اليوم من خلال محاولات إنقاذ فاشلة.

وأضاف دانينو -في المقطع الذي بثته كتائب القسام اليوم الثلاثاء- أنه من مدينة القدس وأنه واحد ممن تم أسرهم خلال وجودهم في حفل نوفا الموسيقي خلال عملية “طوفان الأقصى”.

وخاطب الأسير نتنياهو ومجلس حربه قائلا: “أين كنتم عندما أطلق النار عليّ وعندما لم نعرف أين نهرب؟ أين كنتم عندما كنا وحدنا؟”.

لا تهملونا

ووجه دانينو رسالة إلى الإسرائيليين دعاهم فيها لعدم إهمالهم وفعل كل شيء من أجل إعادتهم لبيوتهم أحياء عبر صفقة تبادل. وقال إن العمل بالوتيرة الحالية يعني أن لا أسير سيبقى على قيد الحياة.

وأكد الأسير الإسرائيلي أنه يعيش ظروفا صعبة جدا في الأسر، مؤكدا عدم وجود طعام ولا مياه ولا كهرباء، وأن القصف الإسرائيلي لا يتوقف.

وقد تضمن الفيديو رسالة من أبو عبيدة، الناطق باسم القسام قال فيها “نؤكد أن الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل 5 أو 10 أسرى أحياء هو نفسه الذي سنأخذه مقابل كافة الأسرى لو لم تقتلهم نيران العدو”.

وتواصل القسام نشر مقاطع مصورة للأسرى الستة، الذين أعلن جيش الاحتلال انتشال جثثهم من غزة قبل إيام، مما أثار موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل.

#كتائب_القسام تنشر : القتيل أوري دانينو: "شعب #إسرائيل لا تهملونا"

Ori Danino: "People of Israel Do no neglect us" pic.twitter.com/5TDD7x0mc2

— همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) September 3, 2024