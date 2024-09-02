أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم في توابيت/ فيديو

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، اليوم الاثنين ان نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر.

وأضاف: نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم.

وشدد أبو عبيدة على ان إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري، بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء.

وأمس الأحد، اتهم الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعدام الأسرى الـ6 الذين عثر عليهم في نفق برفح جنوبي القطاع، بالرصاص من مسافة قريبة، قبل العثور عليهم بنحو 48 إلى 72 ساعة.

وأتت تصريحات أبو عبيدة بعد مؤتمر صحفي عقده نتنياهو، اليوم الاثنين، توعد فيه حماس بدفع الثمن عن إعدام المحتجزين الـ6، الذين يحمل أحدهم الجنسية الأميركية.

وشدد نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي على تمسكه بالبقاء بمحور فيلادلفيا، الذي يعد نقطة خلافية بالمفاوضات، وتطالب كل من حماس ومصر الاحتلال بالانسحاب منه لإبرام صفقة.

وقال نتنياهو: “من يطالبنا بتقديم تنازلات بعد قتل حماس 6 من مخطوفينا فهو يشجعها على مزيد من القتل” .

يذكر أن قوات الاحتلال استعادت 4 محتجزين في يونيو/حزيران الماضي بعملية عسكرية في النصيرات، أسفرت عن مجزرة ضخمة راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد ومئات المصابين، وأدت أيضا إلى مقتل عدد من المحتجزين.