في اليوم الرابع للعدوان.. مقتل جندي وإصابة آخرين بكمين نصبته المقاومة لقوة إسرائيلية توغلت بمخيم جنين/ فيديو

واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية يقول إن الهدف منها تفكيك خلايا المقاومة في جنين وطولكرم ونابلس، وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد 20 فلسطينيا واعتقال آخرين.

وفي اليوم الرابع لما سمي عملية “المخيمات الصيفية”، قتل جندي وأصيب آخرون في كمين نٌصب لقوة إسرائيلية في جنين، في حين أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي بالخليل بعد العملية المزدوجة التي نفذها فلسطينيان.

فقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين اليوم السبت في كمين بمخيم جنين، ووصفت المصادر ما جرى بأنه “حدث أمني صعب”، بينما أفادت تقارير بأن مروحيات إسرائيلية نقلت جنودا مصابين إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.

وقال مراسل الجزيرة محمد خيري إن الصور التي تنشرها كتيبة جنين وشهود عيان من داخل المخيم تظهر وقوع قوة إسرائيلية في كمين نصبته المقاومة.

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت كتائب الأقصى- جنين أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة مشاة إسرائيلية في حي الدمج بمدينة جنين وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة إن “ما نفذه المجاهدون بحي الدمج رسالة للعدو بأن عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية”.

وقد اندلعت صباح اليوم اشتباكات في أجزاء من مدينة جنين ومخيمها بين مقاومين والجيش الإسرائيلي وسط دوي انفجارات واشتباكات وتحليق للمروحيات.

ووصف مراسل الجزيرة الاشتباكات في مخيم جنين بالضارية، وأشار إلى سماع أصوات انفجارات ضخمة في حي الدمج، كما أفاد بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على موقع داخل المخيم.

واندلعت الاشتباكات بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مناطق بالمدينة ومخيمها، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخص برصاص جنود الاحتلال.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام وكتائب الأقصى وسرايا القدس أن مقاتليهم يتصدّون للقوات المتوغلة.

وقد دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات متلاحقة إلى جنين ومخيمها، وحاصرت المستشفى الرئيسي بالمدينة، وقامت بعمليات تجريف للمدخل الرئيسي المؤدي إلى الحي الشرقي، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة الوحيدة في الحي نفسه.

كذلك فجرت منازل مواطنين فلسطينيين في حي الجابريات الملاصق للمخيم، ونفذت حملة مداهمات لمنازل أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة الدمار الكبير الذي أحدثته قوات الاحتلال في الحي الشرقي بجنين. كما نشر ناشطون مقاطع مصورة لانتهاكات إسرائيلية شملت تدنيس مسجد بالحي الشرقي وتحويله إلى موقع عسكري.

واضطر فلسطينيون من سكان المنطقة الشرقية بجنين إلى النزوح بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وفي المحافظة نفسها، حاصر جنود الاحتلال منزلا في بلدة كفر دان في محاولة لاعتقال من بداخله، بينما قالت كتائب القسام وكتائب الأقصى إن مقاتليهما يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في البلدة.