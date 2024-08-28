نتنياهو يطلب تعزيز الحماية لنجله يائير المقيم في ميامي يأمريكا خوفاً من انتقام إيران

28 أغسطس، 2024

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعزيز الأمن حول ابنه يائير، وسط مخاوف من أن إيران قد تستهدف شخصيات ومصالح إسرائيلية في الخارج رداً على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقد نقلت الصحيفة والقناة “12”، أن المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، طلب من اللجنة الاستشارية النظر في تعزيز الإجراءات الأمنية حول يائير نتنياهو، الذي يعيش حالياً تحت حماية اثنين من حراس الشاباك.

وذكرت مصادر أيضاً أن اللجنة الاستشارية طلبت بيانات استخباراتية لتبرير هذه الزيادة، مؤكدة أنها لا تريد الاعتماد فقط على “حدسها”.

ويعيش يائير نتنياهو في ميامي في الولايات المتحدة، منذ نيسان 2023، ويحظى بحماية جهاز الأمن العام (الشاباك) بتكلفة سنوية تقدر بنحو 2.5 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 670 ألف دولار أميركي)، بحسب تقرير القناة 12.

28 أغسطس، 2024

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