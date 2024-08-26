استشهاد المطارد للعدو يزن المسلماني من مدينة طوباس، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة كان يعكف على إعدادها

26 أغسطس، 2024

طوباس – استشهد مطارد لقوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بانفجار عبوة ناسفة أثناء الإعداد والتجهيز للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت كتيبة طوباس في بيان خاص وصل وكالة (صفا) استشهاد المطارد يزن منجد المسلماني من مدينة طوباس، صباح اليوم الاثنين.

وأصيب المسلماني، وهو أحد مقاومي كتيبة طوباس- سرايا القدس؛ بجراح خطيرة قبل أيام عقب انفجار عبوة ناسفة كان يعدها للتصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم طوباس بشكل متكرر.

وتشهد مدينة طوباس اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

والشهيد مسلماني أسير محرربعد اعتقال دام عاماً كاملاً، كما اعتقل بداية العام الحالي لعدة أشهر في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية مقاومته للاحتلال وخاض خلالها إضراباً عن الطعام حتى نال حريته.

26 أغسطس، 2024

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