جيش العدو يعلن، صباح اليوم الأحد، مقتل رقيب وإصابة جندي بجروح خطيرة في المعارك جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الرقيب عميت تساديكوف، 20 عاما، من الكتيبة 202 لواء مظليين، قُتل انفجار عبوة ناسفة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن جنديا من كتيبة الهندسة أصيب بجروح خطيرة في معركة أخرى دارت في جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن “الجندي الجريح تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 700، بينهم 337 بالمعارك البرية في غزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.