أبو عبيدة: نبارك عملية الرد الأولي لحزب الله، وستظل كل الجبهات مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو

علّق أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، على الهجوم الذي نفذه حزب الله اللبناني ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال القيادي فؤاد شكر.

وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات نشرها عبر قناته في “تيلغرام”: “نبارك عملية الرد الأولي للإخوة في حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر.. ونقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال”.

وأضاف أن “عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى، فلا أمان للعدو من العقاب، ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أي جبهة”.

وتابع قائلا: “كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو، ما دام العدوان مستمرا على أهلنا وشعبنا”.