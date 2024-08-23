تشييع جثمان القائد الفتحاوي فاروق القدومي “أبو اللطف” ظهر اليوم الجمعة في عمّان

23 أغسطس، 2024

عمان – شيع، ظهر اليوم الجمعة، جثمان القائد الوطني الكبير المؤسس فاروق القدومي “أبو اللطف”، خلال مراسم عسكرية، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو عيشة إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في منطقة سحاب في العاصمة الأردنية عمان.

وقد شارك في تشييع الجثمان وفد من القيادة الفلسطينية ضم رئيس الوزراء محمد مصطفى وأعضاء من اللجنة المركزية ومن المجلس الثوري لحركة فتح، وأعضاء من اللجنة التنفيذية وأمناء الفصائل الفلسطينية وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطالله خيري، الى جانب عائلة أبو اللطف ورفاقه وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وأثنى المتحدثون في كلماتهم علـى مناقب المناضل الوطني الكبير وعن تاريخه النضالي والدفاع عن الحق الفلسطيني وقضيته العادلة ومسيرته المشرفة وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير المصير والحرية والاستقلال.

23 أغسطس، 2024

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