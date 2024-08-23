الدفاعات الجوية السورية تتصدى، اليوم الجمعة، لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً عسكرية في محيط مدينة حماة

23 أغسطس، 2024

سبوتنيك عربي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الجمعة، لهجوم إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط العسكرية في وسط البلاد.

وقال مراسل “سبوتنيك”، إن “الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة”.

وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

وحصلت “سبوتنيك” على معلومات تؤكد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية.

ورصدت “سبوتنيك” توجه فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع الذي استهدفه أحد الصواريخ المعادية.

كما أفاد مصدر عسكري، أنه ” حوالي الساعة 35 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية”.

 

23 أغسطس، 2024

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