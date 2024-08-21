ناقلة نفط يونانية تبلغ عن نشوب حريق على متنها جراء تعرضها لهجوم قبالة ميناء الحديدة باليمن

دبي (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة المنتجات النفطية سونيون التي ترفع علم اليونان لحقت بها أضرار في البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لهجمات متعددة، مما تسبب في نشوب حريق على متنها.

وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية إن الناقلة تعرضت لهجوم من قاربين صغيرين واستُهدفت بثلاثة مقذوفات على بعد 77 ميلا بحريا (142 كيلومترا) غربي ميناء الحديدة باليمن يوم الأربعاء.

وجرى تبادل لإطلاق النار لفترة وجيزة من أسلحة صغيرة. وفي تحديث لاحق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن الناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم آخر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها وفقدانها القدرة على المناورة بسبب عطل في المحركات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردا، والذي يتألف من روسيين اثنين وبقيته من الفلبينيين.

وقال مصدر في قطاع الملاحة البحرية لرويترز إن من المتوقع أن تتمكن السفينة من الإبحار “بالاعتماد على وسائلها الخاصة”.

وأكدت شركة دلتا تانكرز المشغلة للناقلة أن السفينة جرفتها الأمواج ولحقت بها بعض الأضرار. وقالت في بيان إن طاقمها يقيم الوضع ثم سيواصل رحلته.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري في وقت لاحق يوم الأربعاء إن سفينة أخرى أبلغت عن وقوع انفجارين في المياه القريبة منها على بعد نحو 57 ميلا بحريا (105 كيلومترات) جنوبي عدن. وذكرت أن طاقم السفينة بخير وأن السفينة مبحرة نحو ميناء التوقف القادم.

وأضافت أمبري في تحديث أن التأثير الأول على المياه كان على بعد 48 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن، والثاني حدث بعد أن أبحرت السفينة على بعد 23 ميلا بحريا غربا.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتتسبب هجمات الحوثيين في اضطراب حركة الشحن العالمية، وهو ما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. ودفعت الهجمات أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات انتقامية على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.