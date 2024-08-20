رفض حماس لاشتراطات نتنياهو يحرر حزب الله من القيود التي أجلت رده على اغتيال فؤاد شكر

20 أغسطس، 2024

 

أفاد تقرير لبناني أن حزب الله قد رفع القيود التي كانت تمنعه من الرد الانتقامي على اغتيال فؤاد شكر، وذلك بعد معارضة حماس لصفقة المختطفين.

ووفقا للتقرير، فان “رد حزب الله جاهز ومحدد وتم اختياره بعناية كي لا يتخذه نتنياهو ذريعة للتصعيد باتجاه توسيع الحرب على لبنان”.

وقالت مصادر الليلة الماضية لقناة “الجديد” اللبنانية أن رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر قد ارتبط بمفاوضات الصفقة، لكن في اللحظة التي أعلنت بها حماس معارضتها للاقتراح الجديد لصفقة المختطفين، فقد تحرر حزب الله من القيود التي فرضت عليه وعلق بسببها رده حتى لا يتم اتهامه بإفشال المفاوضات.

كما أكدت المصادر إلى أن رد حزب الله جاهز، والهدف تم اختياره بعناية كي لا يتخذه نتنياهو ذريعة باتجاه توسيع دائرة الحرب، ولكن اذا أراد نتنياهو التصعيد واستهداف المرافق الحيوية في لبنان، فإن الحزب سيدخله في معركة استنزاف لن تخرج منها المدن الإسرائيلية سالمة.

20 أغسطس، 2024

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