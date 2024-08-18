البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص وحرق جثته بمنطقة شفا بدران شمال عمان

18 أغسطس، 2024

كشفت مديرية الأمن العام، اليوم الاحد، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمنطقة شفا بدران فجر الأحد، بعد أن حاول مرتكب الجريمة إخفاء جريمته بحرق الجثة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد فجر اليوم الأحد بوجود حريق في بناية قيد الإنشاء في منطقة شفا بدران حيث تحركت كوادر الدفاع المدني والشرطة للمكان للتعامل مع الحريق.

وأضاف السرطاوي أنه وأثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق، وشكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيقات.

وأكّد أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الإنشاء وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعنا إثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك وسيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

18 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

جراء التوغل الأوكراني في كورسك الروسية.. كوريا الشمالية تدق ناقوس الحرب العالمية الثالثة

18 أغسطس، 2024

“العروبة في مناهجنا الدراسية بين الأمس واليوم “.. محاضرة بالمنتدى العربي

18 أغسطس، 2024

روسيا تعثر على ذخائر يستخدمها حلف الناتو مكتوب عليها باللغة العربية بين حطام قافلة أوكرانية

18 أغسطس، 2024

طلبة المدارس الحكومية يتوجهون اليوم الاحد إلى صفوفهم مع بدء العام الدراسي

18 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى