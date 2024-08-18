البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص وحرق جثته بمنطقة شفا بدران شمال عمان

كشفت مديرية الأمن العام، اليوم الاحد، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمنطقة شفا بدران فجر الأحد، بعد أن حاول مرتكب الجريمة إخفاء جريمته بحرق الجثة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد فجر اليوم الأحد بوجود حريق في بناية قيد الإنشاء في منطقة شفا بدران حيث تحركت كوادر الدفاع المدني والشرطة للمكان للتعامل مع الحريق.

وأضاف السرطاوي أنه وأثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق، وشكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيقات.

وأكّد أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الإنشاء وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعنا إثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك وسيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.