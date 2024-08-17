رداً على متظاهرين طالبوه بإقالة حكومة نتنياهو.. هرتسوغ يؤيد طرد بن غفير من الحكومة

تل ابيب – فاجأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ظهر اليوم السبت، العشرات من أهالي الأسرى في قطاع غزة، عندما أبدى لهم دعمه لطرد “الكاهانيين” من الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن أهالي الأسرى طالبوا هرتسوغ بإعلان ضرورة إقالة وتغيير الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه قال بأنه يدعم الوحدة داخل المجتمع، وسألوه: حتى بن غفير؟!، فقال لهم: أدعم طرد الكاهانيين.

وأكد أنه يبذل كل جهد من أجل الضغط باتجاه اتمام صفقة تبادل. كما ترجمت صدى نيوز.

وقد أدان هرتسوغ، عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكنه زعم إن 99% منهم ملتزمون بالقانون ويؤيدون وحدة المجتمع.

وفي التفاصيل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -اليوم السبت- إنه يجب طرد ما وصفها بالكاهانية من الحكومة الإسرائيلية، في إشارة إلى الوزراء المنتمين إلى التيار اليميني المتطرف.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن تصريح هرتسوغ الذي وصفته بغير المسبوق جاء خلال جدال اندلع بينه وبين متظاهرين مناهضين لحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن مواجهة وصفتها بالشرسة وقعت ظهر اليوم بين هرتسوغ ومتظاهرين خارج منزله، ولم يتوقف المتظاهرون عن مقاطعة كلامه والصراخ في وجهه لأنهم يرون أنه لم يفعل ما يكفي في ظل احتجاجاتهم.

وقال هرتسوغ إنه يدعو إلى ما وصفها بالوحدة في المجتمع الإسرائيلي، وعندما سئل عما إذا كان يشجع مثل هذه الوحدة مع وزراء مثل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أجاب: “على العكس من ذلك، يجب إزالة الكاهانية من الحكومة”، وفق تعبيره.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدعوة لانتخابات مبكرة، وكذلك تصاعدت المطالبات أيضا بتخلّيه الفوري وإقالة وزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.