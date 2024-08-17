ترامب يعلن ع المكشوف: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة، والمطلوب توسعتها بالحصول على المزيد من الأراضي !!!

17 أغسطس، 2024

سبوتنيك عربي

أثار الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، جدلا آخر بتصريح عن مساحة إسرائيل.

فقد قال ترامب في كلمته أمام الجالية اليهودية في حدث لإطلاق تحالف “أصوات يهودية من أجل ترامب” في أمريكا: “هل هناك طريقة للحصول على المزيد من الأراضي لإسرائيل، لأنها “صغيرة” على الخارطة بالمقارنة مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط؟”.

يشار إلى أن ترامب يعتبر مؤيدا قويا لإسرائيل ونتنياهو، وفي الأيام الأخيرة زاد من تواصله مع الناخبين اليهود من خلال الترويج لدعمه لتل أبيب.

وكان ترامب، قد انتقد خلال فعالية أمس الاول الخميس بشأن معاداة السامية، دعوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب: “منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار… تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار”، مضيفاً أن ذلك “ليس من شأنه إلا منح “حماس” الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد، على غرار هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)”.

وأضاف: “سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاج إليه للانتصار، لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة”.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وينافس فيها دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الحزب الديمقراطي.

17 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

نتنياهو يحاول شراء الوقت لتأجيل هجوم ايران وحزب الله.. انتهاء جولة مفاوضات الدوحة دون نتائج تُذكر، وحماس تنفي أي تقدم

16 أغسطس، 2024

مسيرةٌ حاشدةٌ بعد صلاة الجمعة اليوم وسط عمان وأخرى في اربد، إسنادًا للأسرى في سجون العدو الصهيوني/ فيديو

16 أغسطس، 2024

تسبب بخسائر فادحة.. شاب أردني “مُقنّع” يواجه السجن في أمريكا، بعدما هاجم منشأة للطاقة وشركات داعمة لإسرائيل

16 أغسطس، 2024

تحت عنوان “جبالنا خزائننا”.. حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يُظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4″/ شاهدوا

16 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى