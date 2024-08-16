تسبب بخسائر فادحة.. شاب أردني “مُقنّع” يواجه السجن في أمريكا، بعدما هاجم منشأة للطاقة وشركات داعمة لإسرائيل

الحرة – دبي

أعلنت وزارة العدل الأميركية، امس الخميس، أن مواطنا أردنيا يُقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا، اُتهم بالتهديد باستخدام المتفجرات وتخريب منشأة للطاقة، وذلك بعد تهديدات وجهت لشركات داعمه لإسرائيل.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن، هاشم يونس هاشم حنيحان (43 عاما)، الذي صدر أمر باحتجازه في انتظار المحاكمة، اُتهم بـ 4 تهم تتعلق بالتهديد باستخدام المتفجرات وتهمة واحدة مرتبطة بتخريب منشأة للطاقة.

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، في البيان، “نعتقد أن المتهم هدد بتنفيذ أعمال عنف واسعة النطاق على أسس من الكراهية في بلدنا، مدفوعا بأسباب منها الرغبة في استهداف شركات لافتراض دعمها لإسرائيل”.

وزادت وتيرة وقائع العنف بدوافع الكراهية ضد كل من اليهود والمسلمين والعرب والفلسطينيين والإسرائيليين في الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وشن إسرائيل حربها على غزة، بحسب رويترز.

ووفقا لما جاء في البيان، استهدف حنيحان وهاجم شركات بمنطقة أورلاندو بدءا من يونيو 2024، بسبب دعمها المفترض لإسرائيل، حيث ارتدى “قناعا” تحت جنح الليل، وحطم الأبواب الزجاجية الأمامية للشركات وترك “رسائل تحذير”.

وفي رسائله الموجهة إلى حكومة الولايات المتحدة، طرح حنيحان سلسلة من المطالب السياسية، بلغت ذروتها في التهديد “بتدمير أو تفجير كل شيء في أميركا بأكملها. وخاصة الشركات والمصانع التي تدعم دولة إسرائيل”، وفق ما جاء في البيان.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، كريستوفر راي، “تحت ستار التعبير عن معتقداته، هاجم المتهم منشأة للطاقة وهدد الشركات المحلية، مما تسبب بأضرار بمئات الآلاف من الدولارات”.

وأضاف: “لن يتم التسامح مطلقا مع العنف وتدمير الممتلكات لتهديد الآخرين وترهيبهم. سيعمل مكتب التحقيقات الفدرالي وشركائنا معا لملاحقة ومحاسبة أولئك الذين يلجأون إلى العنف”.

ووفق وزارة العدل الأميركية، تصاعدت هجمات حنيحان في نهاية يونيو، بينما كانت سلطات إنفاذ القانون تعمل على تحديد هوية “المهاجم المقنع”، الذي اقتحم منشأة لتوليد الطاقة الشمسية بولاية فلوريدا، وقضى ساعات في تدمير الألواح الشمسية بشكل منهجي.

وبحسب البيان، يُعتقد أن حنيحان تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 700 ألف دولار، قبل أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من تحديد هويته واعتقاله في 11 يوليو، بعد وقت قصير من اكتشاف “رسالة تحذير” أخرى تهدد “بتدمير أو تفجير كل شيء” في مستودع لتوزيع غاز البروبان الصناعي في أورلاندو.

ويواجه حنيحان، وفق لائحة الاتهامات، عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات عن كل جريمة تهديد وعقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما عن جريمة تدمير منشأة للطاقة.