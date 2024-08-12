ولّعت.. غالانت ينتقد “ثرثرة نتنياهو” عن النصر المطلق، ومكتب الأخير يتهم غالانت بـ ”تبني خطاب مناهض لإسرائيل”

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، ما اسماها “ثرثرة” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحقيق “النصر المطلق”، وفق إعلام عبري اليوم الاثنين.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه بتل أبيب.

ومتحدثا عن نتنياهو، قال غالانت: “أسمع طبولا وثرثرة عن النصر المطلق.. من المؤسف أنهم في الغرف المغلقة لم يظهروا نفس الشجاعة”.

وأوضحت القناة أن “غالانت كان يشير إلى رغبته في تنفيذ ضربة استباقية ضد “حزب الله” في بداية المواجهات الراهنة، وهو ما عارضه نتنياهو، حسب وسائل إعلام”.

وأضاف غالانت: “أفهم في الأمن، نحن اليوم في وضع مختلف تماما عما كنا عليه عندما أصررت على هجوم في الشمال (لبنان)، وهو ما دعمه النظام الأمني بأكمله”.

وذهب مكتب نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى حد اتهام غالانت بـ”تبني الخطاب المناهض لإسرائيل”.

ورد نتنياهو على أقوال غالانت عبر بيان جرى توزيعه على وسائل الإعلام، وحمل عنوان “النصر المطلق يتطلب أيضا غالانت”.

وقال مكتب نتنياهو: “عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل، فإنه يضر بفرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

ومشيرا إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قال مكتب نتنياهو: “كان عليه (غالانت) أن يهاجم السنوار الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات”.

وتتسم العلاقات بين الرجلين بالفتور، وأقدم نتنياهو على إقالة غالانت من منصبه في مارس/ آذار 2023، قبل أن يتراجع عن قراره.

وعادت وسائل إعلام إسرائيلية لتتحدث منذ أسابيع عن رغبة نتنياهو في إقالة غالانت.

تصريحات غالانت

وفي اجتماع مغلق بالبرلمان (كنيست) قال غالانت “واجبنا هو تهيئة الظروف لإعادة المحتجزين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة”، مضيفا أن “إسرائيل في مفترق طرق إما التسوية وصفقة تبادل أو التصعيد”.

وفي تصعيد واضح لخطابه تجاه نتنياهو، قال غالانت إن “إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء”.

وردا على غالانت، قال مكتب نتنياهو إنه “عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة، وكان عليه مهاجمة (رئيس حركة حماس يحيى) السنوار الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات والذي لا يزال العائق أمام الصفقة”.

وقال المكتب “أمام إسرائيل خيار واحد هو تحقيق النصر وتوجيهات رئيس الوزراء هذه ملزمة للجميع بمن فيهم غالانت”.

وفي السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الوزراء لا يفكر حاليا في إقالة غالانت رغم الخلاف.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الوزراء لا يتأثر بالانتقادات، ويدرك أنه لا يمكن إقالة غالانت في الحرب.