رداً على تخرصات كاتس.. الصفدي: أكاذيب مسؤولي إسرائيل المتطرفين عن الأردن غير قادرة على إخفاء الحقيقة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنّ الادعاءات الملفقة والأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون؛ وبما في ذلك المستهدفة الأردن، غير قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها.

وكتب الصفدي عبر صفحته على منصة (إكس)، أن “الحقائق تعري الكذب. والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة، والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها”.

وأشار إلى أن “‏هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد دعا، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، في حين انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “أكاذيب مسؤولي إسرائيل المتطرفين” عن بلاده.

وزعم كاتس -في تصريح مكتوب- أن وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان من أجل تهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن.

وأضاف “من الأردن، يتم تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية، مما يؤدي إلى إغراق الضفة الغربية، وخاصة مخيمات اللاجئين، بأسلحة خطيرة ومبالغ كبيرة من المال بهدف إنشاء جبهة موالية لإيران، كما فعلوا في غزة ولبنان ومناطق أخرى، مستهدفين تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل”، وفق تعبيره.

وادعى أن “المحور الإيراني يسيطر اليوم بشكل فعال على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية من خلال وكلائه، مما يجعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن التصرف”.

وطالب بالإسراع في بناء الحاجز الشرقي على طول الحدود مع الأردن لمنع تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل.