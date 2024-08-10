مجزرة مروعة.. 100 شهيد بقصف إسرائيلي، خلال صلاة فجر اليوم السبت، استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة/ فيديوهات

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد 100 فلسطيني وجُرح العشرات فجر اليوم السبت، في مجزرة مروّعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة التابعين في حيّ الدرج وسط مدينة غزة بـ 3 صواريخ، ما أدى لاستشهاد 90‎%‎ من النازحين داخلها.

وأشار إلى أنّ الاستهداف جرى أثناء تأدية صلاة الفجر؛ ما أدى لوقوع مجزرة خلّفت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، مضيفًا أنّ النيران اشتعلت بأجساد المواطنين.

وبحسب تقديرات طواقم الدفاع المدني، فإنّ مجزرة “التابعين” هي الثالثة من حيث حجم الكارثة بعد مجزرتي المستشفى المعمداني ومواصي خانيونس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبيرة، لم تتمكن الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن.

وأضاف المكتب أن الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في نقل جثامين الشهداء وأجزاء الجرحى المتقطعة.

من جانبه قال المدير العام للمكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ يزن كل واحد منها ألفي رطل من المتفجرات.

وأكد أن جيش الاحتلال كان يعلم بوجود النازحين داخل المدرسة، وأن مزاعمه باستخدامها كمقر للقيادة والسيطرة، “رواية مليئة بالأكاذيب والمعلومات المزيفة، وأنه يسعى من خلال بياناته الزائفة تبرير جرائمه في حق شعبنا”.

في حين ذكرت مصادر محلية أنّ معظم ضحايا الاستهداف هم من كبار السن والأطفال، فيما عبّر صحفيون عن صدمتهم من هول المشاهد التي خلّفتها المجزرة.

وأشارت المصادر إلى أن جثامين الشهداء أحرقت وتناثرت إلى أشلاء متفحمة تتكدس في منطقة المصلى، ويتناثر بعضها في فناء المدرسة، بسبب قوة القصف الذي استهدفهم خلال أدائهم صلاة الفجر.

وأظهرت مشاهد مصوّرة، جثامين الشهداء ممزقة وملقاة على الأرض؛ بفعل القصف، فيما لا يزال عددًا منهم تحت الأنقاض، وتحاول فرق الإنقاذ الوصول إليها.

مشاهد قاسية من مذبحة صلاة الفجر في مدرسة التابعين بغزة pic.twitter.com/bFypAqipmd — فلسطين بوست (@PalpostN) August 10, 2024

‼️🚨مشاهد جديدة لجثامين المجزره التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين اثناء صلاتهم الفجر في مدرسة التابعين وسط القطاع pic.twitter.com/ABU912k69u — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) August 10, 2024