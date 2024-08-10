اشتعال النيران داخل قاعدة للجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا، جراء تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية

واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز، صباح اليوم السبت، إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتي في وقت تتزايد فيه حدة التوتر تحسبا لموجة جديدة محتملة من الهجمات التي تشنها إيران وحلفاؤها.

وزادت حدة التوتر بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، مما دفع إيران إلى إطلاق تهديدات بالانتقام من إسرائيل.

وقد أثار اغتيال القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتقول إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل.

وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن الهجوم في سوريا “الأنباء الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات لكن التقييمات الطبية جارية. نجري في الوقت الراهن تقييما للأضرار”.

وقد وقع الهجوم على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وقوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا.

وكان خمسة عسكريين أمريكيين أصيبوا بجروح عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق يوم الاثنين وهو الهجوم الذي ألقت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالمسؤوليه فيه على وكلاء مدعومين من إيران.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى في عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل دحره لاحقا.

اشتعال النيران داخل قاعدة أمريكية شرقي سوريا جراء هجوم بالمسيرات

سبوتنيك عربي – أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا، ليل أمس الجمعة، باشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير شرقي سوريا، جراء هجوم بطائرات مسيرة على القاعدة.

وبحسب مراسل “سبوتينك”، هزت انفجارات قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحاية استهدفتها بشكل مباشر.

وذكر المراسل أن أصوات الانفجارات الناتجة عن الهجوم عبر الطائرات المسيرة في إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية، سُمعت في جميع أرجاء المنطقة المحيطة بها.

‍‍‍وأكد المراسل أن عددا من الطائرات سقطت في ساحة القاعدة المذكورة (مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية، حيث ارتفعت من القاعدة أعمدة الدخان والنيران المشتعلة، والتي شاهدها سكان المنطقة بوضوح تام.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة خراب الجير بريف الرميلان شمالي الحسكة، قادمة من الأراضي العراقية، وعلى متنها معدات عسكرية ولوجستية وذخائر وجنود أمريكيون، بالتزامن مع تحليق مكثف للمروحيات والطائرات المسيرة الأمريكية فوق سماء المنطقة.