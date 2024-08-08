كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف آليات العدو تتضمن قيام مقاتل قسامي يزرع عبوة بناقلة جنود في رفح/ شاهدوا البسالة

8 أغسطس، 2024

بثت كتائب القسام، مشاهد لاستهداف مقاتليها، آليات الاحتلال، في حي تل السلطان برفح، من مسافة قريبة للغاية.

وتظهر اللقطات توغل دبابة ميركافاه للاحتلال في المنطقة، قبل أن يتم استهدافها بقذيفة الياسين 105، وإصابته بصورة مباشرة من مسافة أمتار.

وفي مشهد آخر، رصد مقاتلو القسام، من أحد المباني، ناقلة جنود من طراز أم 113، وقاموا بإطلاق قذيفة عليها وإصابتها بصورة مباشرة، وإعطابها، وإطلاق النيران الرشاشة عليها تحسبا لاحتمالية خروج جنود منها.

وقد قام بعد ذلك مقاتل من “القسام”، بالتقدم نحو ناقلة، وزرع عبوة ناسفة فيها والانسحاب، وقد تلا ذلك انفجار كبير وقع فيها ودمرها بالكامل.

8 أغسطس، 2024

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