استشهاد نور الياسين وعميد غنام وأيسر أبو عرة وبلال صوافطة برصاص جيش العدو لدى اقتحامه بلدة عقابا شمال طوباس

طوباس – استشهد 4 شبان وأصيب 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطبنية باستشهاد الشاب نور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، والشاب عميد ياسين غنام (19 عاماً)، والطفل بلال عزالدين صوافطة (14 عاماً)، وأيسر أبو عرة (37 عاماً).

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة 7 مواطنين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة أحدهم بالرأس والآخر بالصدر والثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسين راسم ياسين غنام، بعد اصابته داخل أحد المنازل المحاصرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات الاحتلال العسكرية.