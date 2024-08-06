ارتقاء 8 شهداء في جنين بعمليتي قصف في الحي الشرقي للمدينة، وحصار لأحد المنازل ببلدة كفر قود في غربها/ فيديو

جنين – صفا

ارتفع عدد شهداء محافظة جنين، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، إلى ثمانية عقب استشهاد ثلاثة شبان في منزل حاصره الاحتلال غرب جنين، ليضاف لخمسة شهداء آخرين استشهدوا بعمليتي قصف في الحي الشرقي صباح اليوم.

وأفاد الارتباط الفلسطيني باستشهاد ثلاثة شبان في منزل ببلدة كفر قود، بعد حصاره من قبل قوات الاحتلال لساعات.

وأكد مراسلنا: ان قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في القرية، وأطلقت النار صوبه بكثافة نحوه، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليه لساعات.

وبعد ساعات ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال سمحت لطواقمها بالوصول إلى المكان المحاصر، الذين بدورهم أكدوا استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين من الموجودين داخله دون ان يسمح لهم بنقلهم وتم نقل الشهداء والجرحى للداخل المحتل.

وقد استشهد خمسة شبان صباح اليوم الثلاثاء بقصف الاحتلال لمركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين خلال العملية العسكرية على المدينة والمخيم والمستمرة لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة: استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاماً) جراء قصف الاحتلال في جنين.

وقالت إدارة جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في جنين نقلت خمسة شهداء حتى اللحظة جراء قصف الاحتلال لتجمع للشبان خلف ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأكد شهود عيان أن الاحتلال استهدف مركبة في الحي الشرقي بصاروخ من مسيرة اسرائيلية، وقالت الهلال الأحمر: طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابة حرجة جدا جاري إنعاش قلب ورئتين المصاب نتيجة قصف في الحي الشرقي من المدينة.

وقد اصلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع المقاومين وتحليق لطائرات الاستطلاع في أرجاء المدينة والمخيم.

وقال مراسل وكالة (صفا) في المدينة: إن قوات الاحتلال شنت عمليات تجريف واسعة لمنازل وشوارع والبنية التحتية في مخيم ومدينة جنين، ملحقةً أضراراً بالغة فيها.

وأضاف مراسلنا: أن قوات الاحتلال ركزت تدميرها في شارع جنين – حيفا، مدخل المدينة الغربي، وجرفت بالكامل الشارع هناك، كما دمرت بالكامل دوار الأحمدين، بالقرب من صيدلية الظاهر، وفي شارع الناصرة مدخل المدينة الشمالي وعلى دوار الحمامة، كما دمرت الكثير مع البسطات والعربات التجارية داخل أسواق مدينة جنين، وجرفت شوارع في حيي الجابريات وخلة الصوحة.

وفي مخيم جنين ألحقت جرافات الاحتلال دماراً واسعاً وكبيراً في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.

وأشار مراسلنا أن الدمار طال عدة منازل في شارع مهيوب بمخيم جنين تعود للمواطنين أيمن الحج صالح و رأفت المرعي وعدي حنون والهندي، كما دمرت قوات الاحتلال ما تبقى من شارع في طلعة الغبز شرق مخيم جنين.

وقد مُنع الإسعاف والدفاع المدني من إخلاء المنازل في الشارع، فيما لا تزال تتواصل المواجهات في جنين ومخيمها مع تواصل جرافات الاحتلال بتدمير واسع للبنية التحتية.

وأكد مراسلنا أن المقاومة من مختلف الفصائل تصدت بقوة لقوات الاحتلال، ويسمع من وقت لآخر أصوات انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة زرعها المقاومون أو ألقوها على قوات الاحتلال، كما يسمع من وقت لآخر أصوات رشقات من أسلحة رشاشة يطلقها المقاومون نحو الجنود دوريات الاحتلال.