العدوان الإسرائيلي يدمر 63% من مباني قطاع غزة خلال 10 أشهر، وإزالة الركام بعد انتهاء الحرب ستستغرق نحو 15 عاماً

3 أغسطس، 2024
Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Rafah in the southern Gaza Strip October 17, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

كشفت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة «يونوسات» عن تضرر نحو ثلثي المباني في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 10 أشهر، وذلك استناداً إلى صور التقطتها بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وذكرت «يونوسات»، في بيان، أن آخر تقييماتها للأضرار يكشف تضرر 151 ألفاً و265 مبنى في القطاع، منوهةً بأن هذه الإحصائيات اعتمدت على صور وقع التقاطها في السادس من يوليو الماضي، وجرى مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في مايو 2023.

وأوضحت أن 30% من المباني تعرضت للتدمير الكامل، و12% لحقتها أضرار على نحو خطير، و36% تضررت على نحو متوسط، و20% تضررت على الأرجح، مؤكدةً أن هذه الوقائع تؤكد تضرر نحو 63% من مجمل المباني في غزة، مع وجود 114 كيلوغراماً من الركام لكل متر مربع في القطاع.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت، في وقت سابق، أن إزالة الركام من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ستستغرق نحو 15 عاماً، على فرض استخدام 100 شاحنة يومياً.

3 أغسطس، 2024

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