استشهاد مراسل فضائية الجزيرة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي في غزة

أكد مراسل الجزيرة استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.

وأوضح أن القصف استهدف سطح منزل مجاور لمنزل الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ أثناء وجود عدد من الصحفيين.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر تجمع الصحفيين أمام منزل الشهيد هنية المدمر، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.

وكانت قوات الاحتلال نكلت واعتقلت سابقا الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع للمرة الثانية في مارس/آذار الماضي.

الجزيرة تدين اغتيال إسماعيل الغول ورامي الريفي

وقد ادانت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان أصدرته اليوم، بأشد العبارات جريمة اغتيال مراسلها في غزة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر استهدافهما المتعمد خلال تغطية ميدانية في مخيم الشاطئ شمالي القطاع.

وقالت: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي السيارة التي تقل إسماعيل ورامي بصاروخ موجه، مما أدى إلى استشهادهما على الفور، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي تعرض لها صحفيو الجزيرة وعائلاتهم في غزة منذ أكتوبر الماضي.

وقد تميزت تغطيات إسماعيل الغول بالمهنية والاحتراف، وعرف بالتزامه بنقل الصورة والحدث رغم المخاطر، وكانت تقاريره تنقل للعالم معاناة سكان غزة والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

ونالت تغطيته لاجتياح مستشفى الشفاء والأحياء الشمالية اهتماماً واسعًا، وبثتها وكالات أنباء وقنوات دولية. ورغم الصعوبات الشديدة التي واجهها، وتحديات الجوع والمرض وفقدان أبيه وأخيه، أصر إسماعيل على الاستمرار في التغطية ونقل الحقيقة إلى العالم عبر شاشة الجزيرة.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيانها، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات حماية الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لوقف الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة.

وتعهدت الشبكة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة قتلة صحافييها، وتؤكد التزامها بتحقيق العدالة لهم ولأكثر من 160 صحفيًا قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب.