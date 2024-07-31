إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن وإطلاق نار، اليوم الأربعاء، قرب مستوطنة بمنطقة الخليل/ فيديو

فلسطين المحتلة – أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية إطلاق نار، صباح اليوم الأربعاء، على شارع 60 قرب مستوطنة “كريات أربع” بالخليل المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تلقي بلاغ عن عملية إطلاق نار عند مفترق الطرق الالتفافي المحاذي لمستوطنة كريات أربع.

وبحسب التقارير الأولية، فإن فلسطينيا أطلق النار على مركبة إسرائيلية ثم هاجم السائق، وطعنه باليد والرأس، وأصابه بجروح متفاوتة.

واستنفر جيش الاحتلال قواته إلى مكان عملية إطلاق النار، وقام بنصب الحواجز العسكرية على الطرقات والمحاور الرئيسية، وشرع بملاحقة منفذ عملية الخليل، الذي تمكن من الانسحاب من الموقع.

وتأتي عملية إطلاق النار عقب الإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة إضرابا شاملا مع الدعوة للتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، تصاعدا ملحوظا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال مركز معلومات فلسطين – معطى، إنه خلال يوم أمس الثلاثاء، نفذ فلسطينيون 19 عملا مقاوما بما يشمل 8 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى اندلاع مواجهات وتحطيم مركبات مستوطنين والتصدي لهم.